ABD Ukrayna'ya Patriot desteğinde sıkıntı yaşayacak!

07 Ocak 2024 16:08 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 16:08

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi yaklaşık 2 senedir şiddetli çatışmalarla devam ederken ABD ve Batılı ülkeler, Kiev'e askeri mühimmat sağlayarak destekte bulundu. Fakat son zamanlarda ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Beyaz Saray yetkililerinin, ABD'nin yakında Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri tedarik etmekte sıkıntı yaşayacağı uyarısında bulunduğu iddia edildi.

New York Times'ın (NYT) haberinde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya sağlanan hava savunma sistemine ilişkin açıklamasına yer verildi. Haberde, Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerinin, yakında Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri tedarik edilemeyeceği uyarısında bulunduğu savunuldu.

Ukrayna'nın hava savunması için ciddi önem taşıyan Patriot sisteminin her birinin maliyeti 2 milyon ila 4 milyon dolar arasında değişiyor.

Ukrayna'nın hava savunma silahları arasında yalnızca Patriot, balistik füzelere karşı koyma kapasitesine sahip.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM

24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı neredeyse iki senedir devam ediyor. Savaşın ilk zamanlarındaki yoğun çatışma dönemlerinin ardından şimdi sahada her iki taraf da ilerleyemez durumda. Zira, uzun zamandır taraflar pozisyonlarını değiştirmiş değil.

İsrail-Filistin Savaşı’nın başlamasıyla dikkatlerin üzerlerinden çekildiğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve yönetimi Batı’dan gelen desteklerin azalmasından duyduğu endişeleri dile getiriyor. Rusya ise Ukrayna’ya karşı savunma pozisyonuna devam ederken Gürcistan’da yeni bir üs kurma hazırlığında olması dikkat çekiyor.