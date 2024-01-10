ABD ve İngiltere'den 'Husi' çıkışı: En büyük saldırıyı püskürttük

10 Ocak 2024 18:57 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 19:21

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındığını açıkladı.

Husilerin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, ABD güçlerinin 31 Aralık'ta kendilerine karşı gerçekleştirdiği saldırıya ilk karşılığın verildiği belirtildi.

Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin balistik füzeler, deniz füzeleri ve İHA'lar ile hedef alındığı kaydedilen açıklamada, Gazze Şeridi'ne uygulanan abluka kaldırılıncaya kadar İsrail gemileri ve İsrail limanlarına giden gemilerin hedef alınacağı aktarıldı.

Hedef alınan gemi ve mürettebatının durumuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

HUSİLERİN ASKERİ SÖZCÜSÜ YAHYA SERİ: ABD KIZILDENİZ'DE 3 BOTUMUZA SALDIRDI

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 31 Aralık'ta X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Kızıldeniz'deki düşman ABD kuvvetleri, Yemen deniz kuvvetlerine (Husilere ait) ait üç bota saldırdı. Saldırıda mürettebattan 10 kişi öldü veya kayboldu." ifadesini kullanmıştı.

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.