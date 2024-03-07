ABD yeni bir silahlı saldırıyla sarsıldı! Çok sayıda yaralı var

07 Mart 2024 10:08 - Güncelleme : 07 Mart 2024 10:09

ABD'nin Philadelphia eyaletinde geçtiğimiz Çarşamba günü öğleden sonra 8 lise öğrencisi Kuzeydoğu Philadelphia'daki bir durakta otobüs beklerken vuruldu. Olay öğleden sonra saat 15.00 sularında Rising Sun ve Cottman caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi.

Polis Komiseri Kevin Bethel, Northeast Lisesi'nden çok sayıda öğrencinin otobüs beklediğini ve ateş açılmadan hemen önce otobüse binmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Philadelphia polisi, Dunkin Donuts yakınlarında caddenin karşısına park etmiş bir arabadan inen üç silahlı şüphelinin otobüs bekleyen bir grup öğrenciye ateş açtıktan sonra arabaya döndüklerini ve olay yerinden hızlı kaçmak için araçta bekleyen sürücüyle birlikte dördüncü bir şüphelinin hızla uzaklaştığını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

8 ÖĞRENCİ YARALANDI

Şüpheliler kalabalığa 30'dan fazla kez ateş ederek sekiz öğrenciyi vurdu. Yaşları 15-17 arasında değişen 8 öğrencinin olay sırasında yaralandığı ve yetkililer aracılığıyla yerel hastanelere nakledildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, polisin koyu mavi bir Hyundai kullandığına inanılan en az üç şüpheliyi aradığını söyledi. Olayın ardından Northeast Lisesi haftanın geri kalanında derslerin 08:30'da uzaktan eğitim ile devam edeceğini duyurdu.

"KORKAKÇA EYLEMLER KABUL EDİLEMEZ"

Komiser Bethel, silahlı saldırının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada oturup üç gün içinde okula gidip gelen 11 gencin vurulduğunu görmek çok zor. Son üç gün içinde gördüğümüz korkakça eylemler kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Cherelle Parker da Çarşamba günkü silahlı saldırının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada son günlerde yaşanan olaylardan bahsetti ve şehrin şiddetle mücadele için atacağı adımları ima etti.

Belediye Başkanı Parker, "Bugün burada bulunmamızın amacı hepinize artık yeter demek. Philadelphia Şehrindeki tüm kolluk kuvvetleri ortaklarımız, suçların çözülmesi için gereken her türlü kaynağın hazır bulundurulmasını sağlamak üzere aktif bir şekilde çalışmakta ve birlikte hareket etmektedir."