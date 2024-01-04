ABD'de cami önünde silahlı saldırı! İmam hayatını kaybetti

04 Ocak 2024 01:21 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 01:45

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Newark kentinde bulunan Muhammed Mescidi'nin imamı, sabah saatlerinde mescid önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İMAM HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan imam hayatını kaybetti.

Olayın ardından saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekiplerinin, mescid etrafında güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.