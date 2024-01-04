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    • 04 Ocak 2024 01:21 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 01:45

    ABD'de cami önünde silahlı saldırı! İmam hayatını kaybetti

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

    ABD'nin Newark kentinde bulunan Muhammed Mescidi'nin imamı, sabah saatlerinde mescid önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    ABD&#039;de cami önünde silahlı saldırı! İmam hayatını kaybetti
    Abd, Imam

    Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Newark kentinde bulunan Muhammed Mescidi'nin imamı, sabah saatlerinde mescid önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    İMAM HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan imam hayatını kaybetti.

    ABD'de cami önünde silahlı saldırı! İmam hayatını kaybetti

    Olayın ardından saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekiplerinin, mescid etrafında güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

    ABD'de cami önünde silahlı saldırı! İmam hayatını kaybetti

    Haberler>Dünya>ABD'de cami önünde silahlı saldırı! İmam hayatını kaybetti
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    ABDimam
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