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12 Ocak 2024 15:47 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 15:47

ABD'de eğitim helikopteri SH-60 Seahawk düştü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde bulunan San Diego Körfezi'nde orduya ait helikopter, eğitim sırasında düştü. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
ABD&#039;de eğitim helikopteri SH-60 Seahawk düştü
Abd, Helikopter

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Pasifik Hava Filosu eğitim helikopterinin düştüğünü duyurdu. Sikorsky SH-60 Seahawk tipi askeri helikopterin yerel saatle 18.30 sularında San Diego Körfezi'nde düştüğü açıklandı.

Açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında acil yardım ekiplerinin eğitim alanı yakınında bulunduğu vurgulanırken helikopterdeki 6 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Sağlık durumu hakkında açıklama yapılmayan mürettebatın, askeri sağlık merkezine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

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