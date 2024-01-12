12 Ocak 2024 15:47 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 15:47
ABD'de eğitim helikopteri SH-60 Seahawk düştü
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde bulunan San Diego Körfezi'nde orduya ait helikopter, eğitim sırasında düştü.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Pasifik Hava Filosu eğitim helikopterinin düştüğünü duyurdu. Sikorsky SH-60 Seahawk tipi askeri helikopterin yerel saatle 18.30 sularında San Diego Körfezi'nde düştüğü açıklandı.
Açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında acil yardım ekiplerinin eğitim alanı yakınında bulunduğu vurgulanırken helikopterdeki 6 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.
Sağlık durumu hakkında açıklama yapılmayan mürettebatın, askeri sağlık merkezine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.