ABD'de orduya ait helikopter Meksika sınırında düştü: Çok sayıda ölü var
ABD ordusuna ait bir helikopterin Meksika sınırında düşmesi sonucu çok sayıda asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı.
ABD Kuzey Ortak Görev Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün sınır güvenliği görevi sırasında "UH-72 Lakota" model helikopterin Texas eyaletindeki Rio Grade City yakınında düştüğünü bildirildi.
Açıklamada, 2 Ulusal Muhafızı ve 1 sınır devriyesi personelinin hayatını kaybettiği, 1 askerin yaralandığı kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
YARALI ASKERİN DURUMU AĞIR
Rio Grade City'nin içinde bulunduğu Starr Bölgesi Hakimi Eloy Vera, yaralı askerin durumunun ağır olduğunu kaydetti.