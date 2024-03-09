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09 Mart 2024 12:18 - Güncelleme : 09 Mart 2024 12:19

ABD'de orduya ait helikopter Meksika sınırında düştü: Çok sayıda ölü var

ABD ordusuna ait bir helikopterin Meksika sınırında düşmesi sonucu çok sayıda asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
ABD&#039;de orduya ait helikopter Meksika sınırında düştü: Çok sayıda ölü var
Abd, Helikopter, Kaza

ABD Kuzey Ortak Görev Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün sınır güvenliği görevi sırasında "UH-72 Lakota" model helikopterin Texas eyaletindeki Rio Grade City yakınında düştüğünü bildirildi.

Açıklamada, 2 Ulusal Muhafızı ve 1 sınır devriyesi personelinin hayatını kaybettiği, 1 askerin yaralandığı kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABD'de orduya ait helikopter Meksika sınırında düştü: Çok sayıda ölü var - 1. Resim

YARALI ASKERİN DURUMU AĞIR

Rio Grade City'nin içinde bulunduğu Starr Bölgesi Hakimi Eloy Vera, yaralı askerin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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