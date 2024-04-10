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10 Nisan 2024 23:01 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 23:43

ABD'de Ramazan Bayramı etkinliğine saldırı! Çok sayıda yaralı var

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. ABD basınında yer alan haberlerde, olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silahın ele geçirildiği ifade edildi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'de Ramazan Bayramı etkinliğine saldırı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Saldırıda, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'de Ramazan Bayramı etkinliğine saldırı! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

ABD basınında yer alan haberlerde, olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silahın ele geçirildiği ifade edildi.

ABD'de Ramazan Bayramı etkinliğine saldırı! Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

ABD'de Ramazan Bayramı etkinliğine saldırı! Çok sayıda yaralı var - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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