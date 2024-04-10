10 Nisan 2024 23:01 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 23:43
ABD'de Ramazan Bayramı etkinliğine saldırı! Çok sayıda yaralı var
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. ABD basınında yer alan haberlerde, olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silahın ele geçirildiği ifade edildi.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, çok sayıda kişi yaralandı.
ABD basınında yer alan haberlerde, olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silahın ele geçirildiği ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı