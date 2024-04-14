ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

14 Nisan 2024 11:04 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 11:07

Son dakika! Avustralya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Avustralya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

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öBD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis Departmanı ve yetkililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

3'ü çocuk olmak üzere 8 kişinin vurulduğu saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Chicago polisi, saldırı sırasında vurulanların bir aile toplantısında olduğunu bildirdi.

Yetkililer polis memurlarının 18 el ateş edildiğine ilişkin bildirime yanıt verdiğini ve blokta birden fazla kişinin vurulduğunu tespit ettiğini söyledi.

7 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, 7 yaşındaki bir kız çocuğunun başından vurularak hayatını kaybettiğini bildirdi. Çocuğun kimliği ise açıklanmadı. Yetişkin kurbanların yaşları 19 ila 40 arasında değişiklik gösteriyor.

Polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından saldırının rastgele bir şiddet eylemi olmadığı ve çetelerle bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Polis, bazı görgü tanıklarının iki saldırganın da yaya olduğunu anlattıklarını söyledi.