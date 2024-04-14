Tgrt Haber
Haberler>Dünya>ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
14 Nisan 2024 11:04 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 11:07

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Üçü çocuk olmak üzere sekiz kişinin vurulduğu saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti. Yaralıların durumu ise ciddiyetini koruyor.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

öBD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis Departmanı ve yetkililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

3'ü çocuk olmak üzere 8 kişinin vurulduğu saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Chicago polisi, saldırı sırasında vurulanların bir aile toplantısında olduğunu bildirdi.

Yetkililer polis memurlarının 18 el ateş edildiğine ilişkin bildirime yanıt verdiğini ve blokta birden fazla kişinin vurulduğunu tespit ettiğini söyledi.

ABD'de silahlı saldırı: 1'i çocuk olmak üzere ölü ve yaralılar var - 1. Resim

7 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, 7 yaşındaki bir kız çocuğunun başından vurularak hayatını kaybettiğini bildirdi. Çocuğun kimliği ise açıklanmadı. Yetişkin kurbanların yaşları 19 ila 40 arasında değişiklik gösteriyor.

Polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından saldırının rastgele bir şiddet eylemi olmadığı ve çetelerle bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Polis, bazı görgü tanıklarının iki saldırganın da yaya olduğunu anlattıklarını söyledi.

ABD'de silahlı saldırı: 1'i çocuk olmak üzere ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
İran ve İsrail uzaklığı, Kirmanşah ile Telaviv arasındaki mesafeCem Davran, Hande Erçel'i öve öve bitiremedi: Müthiş bir oyunculuk yeteneği var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...