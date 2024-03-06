ABD'deki 'Süper Salı'nın kazananları Trump ve Biden! Fark attılar

06 Mart 2024 10:35 - Güncelleme : 06 Mart 2024 10:48

ABD adım adım seçime giderken henüz bir sürpriz yaşanmadı. 'Süper Salı' denilen, 15 eyalette düzenlenen ön seçimde Amerikalılar, dün oylarını kullandı. Eyaletlerin tamamındaki ön seçimleri kazanan Biden'a karşı bazı eyaletlerde 'protesto oyları' olarak görülen 'kararsız' oyların çokluğu dikkat çekse de demokratlarda rakibi yok. Aynı şekilde eski Başkan Trump, 15 eyaletin Vermont hariç 14'ünde rahat kazanarak Cumhuriyetçi seçmen nezdinde partinin tek başkan adayı olduğunu ortaya koydu.

Nikki Haley, Vermont eyaletindeki ön seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50 civarında oy aldı. Trump ise yüzde 45 düzeyinde oy aldı. Bu durumda Haley hafta sonu başkent Washington DC'deki ön seçimlerin ardından ikinci kez bir eyaletteki ön seçimi kazanmış oldu.

CUMHURİYETÇİLERİN FAVORİSİ TRUMP

Trump ise beklendiği gibi ülkenin doğusundan batısına aldığı oylarla 5 Kasım seçimleri için Cumhuriyetçi seçmenlerin favori adayı olduğunu gösterdi. Alabama'da yüzde 83 civarında oy alan Trump, Arkansas'ta yüzde 75, California'da yüzde 74, kritik eyaletlerden Kuzey Carolina'da yüzde 74, Texas'ta yüzde 78 ve Virginia'da da yüzde 63 düzeyinde oya ulaştı.

Dünkü sonuçların ardından Trump'ın 893 Cumhuriyetçi delegeye, Biden'ın ise bin 289 Demokrat delegeye ulaştığı bildirildi.

15 Ocak'ta Iowa'da başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partiler içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci, 8 Haziran'da sona erecek.

Ardından 15-18 Temmuz 2024 tarihlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin Milwaukee'deki parti kongresinde, 19-22 Ağustos tarihleri arasında ise Demokrat Parti'nin Chicago'daki parti kongresinde, ön seçimlerde seçilen delegelerin de oylarıyla partilerin başkan adayları resmen belirlenip açıklanacak.