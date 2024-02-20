ABD'den Gazze'de ateşkes için BMGK'ya karar tasarısı

20 Şubat 2024 09:43 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 10:17

İsrail'e dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrıları ABD tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) karar tasarısı olarak sunuldu. Tasarıda ateşkes çağrısının yanı sıra Refah'a büyük kara harekatına karşı çıkıldığı bildirildi. ABD'nin sunduğu karar tasarısı, Cezayir tarafından hazırlandı. ABD şimdiye kadar İsrail-Hamas savaşıyla ilgili herhangi bir BM eyleminde ateşkes kelimesinin kullanılmasına karşı çıkıyordu.

TÜM REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASI FORMÜLÜ

Karar tasarısında "Tüm rehinelerin serbest bırakılması formülüne dayalı olarak Gazze'de mümkün olan en kısa sürede geçici bir ateşkes sağlanmasına verdiği desteğin altını çizecek ve insani yardımın sağlanmasının önündeki tüm engellerin kaldırılması çağrısında bulunacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin taslak metninde "Mevcut koşullar altında Refah'a yönelik büyük bir kara harekatının sivillerin daha fazla zarar görmesine ve potansiyel olarak komşu ülkeler de dahil olmak üzere daha fazla yerinden edilmesine yol açacağını tespit etmektedir" denildi.

REFAH'A SALDIRI OLMAMALI

ABD, olası Refah operasyonunun "bölgesel barış ve güvenlik üzerinde ciddi etkileri olacağı ve bu nedenle mevcut koşullar altında böyle büyük bir kara harekatının yapılmaması gerektiği" ifadelerini kullandı.

Taslak metinde ayrıca bazı İsrailli bakanların Yahudi yerleşimcilerin Gazze'ye taşınması yönündeki çağrılarına da karşı çıkıldı. Gazze'de uluslararası hukuku ihlal edecek her türlü demografik ya da bölgesel değişiklik girişimini reddettiklerini aktaran ABD önerisi, "herhangi bir tarafın resmi ya da gayri resmi olarak sözde tampon bölgelerin oluşturulması ve sivil altyapının yaygın ve sistematik bir şekilde yıkılması da dâhil olmak üzere Gazze topraklarını geçici ya da kalıcı olarak küçültecek her türlü eylemi" reddettiklerini açıkladı.