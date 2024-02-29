ABD’den Gazze’de sivillerin vurulmasına tepki: Ciddi saldırıyı inceliyoruz

29 Şubat 2024 18:26 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 18:30

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Beyaz Saray’ın Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere yönelik saldırıyı "ciddi bir olay" olarak nitelendirdiği ve saldırının incelendiği ifade edildi.

“CİDDİ BİR OLAY”

İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 100’den fazla kişiyi öldürmesinin ardından ABD tarafından açıklama yapıldı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Beyaz Saray’ın Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere yönelik saldırıyı "ciddi bir olay" olarak nitelendirdiği ve saldırının incelendiği ifade edildi.

“GEÇİCİ ATEŞKES” ÇAĞRISI

Geçici bir ateşkes çağrısında bulunulan açıklamada, "Masum insanların hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor ve masum Filistinlilerin sadece ailelerini doyurmaya çalıştığı Gazze'deki vahim insani durumun farkındayız. Bu durum, muhtemel bir geçici ateşkes de dahil olmak üzere Gazze'ye insani yardım akışının genişletilmesi ve sürdürülmesinin önemini vurgulamaktadır. Bu sonuca ulaşmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze şehrinin güneybatısında yardım bekleyen kalabalığa İsrail ordusu tarafından açılan ateşte 104 kişinin hayatını kaybettiğini, 760 kişinin de yaralandığını açıkladı.