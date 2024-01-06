ABD'den 'Hamas' ilanı! Bilgi verenlere 10 milyon dolar para ödülü verilecek

06 Ocak 2024 10:00 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 10:48

ABD yönetimi, Dışişleri Bakanlığı sitesinin Rewards for Justice sayfasında yayınladığı ilanda, Türkiye’de olduklarını iddaa ettiği 3 Hamas yöneticisinin yakalanmasını sağlayanlara 10 milyon dolar para ödülü vereceğini duyurdu.

10 MİLYON DOLAR ÖDÜL VERİLECEK

Rewards for Justice sayfasında 5 Ocak 2024 tarihli açıklamada kişilerin isimleri ve uluslararası kapsamda yönettikleri para trafiği bilgisi de yer aldı. Kişiler hakkında detaylı bilgilere de yer verilen sitede Hamas’ın ticari faaliyetlerini durduracak kişilere 10 milyon dolar verileceği açıklandı.

Para ödülünün açıklanmasının, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Türkiye ziyareti ile aynı güne denk gelmesi dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan paylaşılan açıklamada bu kişilerin adları şu şekilde sıralandı:

Abdelbasit Hamza Elhassan Khair, Amer Kamal Sharif Alshawa, Ahmed Sadu Jahleb, Walid Mohammed Mustafa Jadallah ve Muhammad Ahmad ‘Abd Al-Dayim Nasrallah.

Amer Kamal Sharif Alshawa, Ahmed Sadu Jahleb ve Walid Mohammed Mustafa Jadallah’ın Hamas’ın Türkiye’deki yatırım ağının bir parçası olduğu belirtildi. Türkiye’deki Trend GYO adlı şirketin CEO’su Alshawa’nın Hamas’ın çeşitli yatırım portföyü şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı belirtiliyor.