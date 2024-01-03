ABD'den İran'daki saldırı sonrası ilk açıklama: Patlamaya dahlimiz yok 

03 Ocak 2024 21:46 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 00:34

İran'da Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıldönümünde binlerce kişinin akın ettiği alana saldırıda 103 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Bu alçakça saldırının karşılığı verilecek" derken ABD'den ilk açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "yaşananlara dahil olmadıklarını" belirttirken saldırıyı İsrail'in yapmış olma ihitimalinin de olmadığını öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, rutin basın toplantısında İran'Daki patlamaları da gündemine aldı. Miller, ABD’nin bu olaya hiçbir şekilde karışmadığını ifade ett ve "İsrail’in de dahil olması için bir neden yok" diye konuştu.

"ALÇAK EYLEME KARŞILIK VERİLECEKTİR"

En az 103 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu saldırıda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de açıklama yaptı.

Reisi, "Bir kez daha İran karşıtı caniler, terör ve karanlık odaklar, terörizmle yapılan savaşın kahramanı olan General Kasım Süleymani'nin anma merasiminde canice, insanlık dışı bir şekilde cinayet işlediler ve bu merasime katılan kadın ve çocuklarında bulunduğu bir grubun şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtılar" dedi.

Reisi, “Şüphesiz bu alçakça saldırının failleri en kısa zamanda güçlü emniyet birimlerimiz tarafından teşhis edilecek ve bu alçakça eylemlerinin karşılığı verilecektir. Milletimizin düşmanları bilsinler ki, bu tür saldırılar asla İran milletinin islami değerleri savunmadaki iradesine bir zarar veremeyecek bilakis onları eskisinden daha kararlı bir şekilde terörün kökünü kazımaları yönünde hareket etmelerini sağlayacaktır" diye konuştu.

NE OLDU?

ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısında 103 kişi hayatını kaybetti, 141 kişi de yaralandı.