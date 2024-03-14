ABD’den İsrail’e erken seçim çağrısı: Netanyahu artık uygun değil

14 Mart 2024 19:03 - Güncelleme : 14 Mart 2024 19:10

ABD Senatosu İsrail’de erken seçim çağrısı yaparak, Netanyahu koalisyonunu eleştirdi. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığındaki koalisyonun 7 Ekim’den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun olmadığını ifade ederek, İsrail için erken seçim çağrısında bulundu.

“İSRAİL’İN İHTİYAÇLARINA UYGUN DEĞİL”

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 160 gündür devam ederken, ABD’li yetkililerden İsrail’e yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. Yahudi kökenli ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senato kürsüsünde yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığındaki koalisyonun 7 Ekim’den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun olmadığını söyledi. Schumer, "Netanyahu koalisyonu 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun değil. O zamandan bu yana dünya kökten değişti ve İsrail halkı şu anda geçmişe takılıp kalmış bir yönetim tarafından boğuluyor" diye konuştu.

“TEHLİKELİ VE TAHRİK EDİCİ POLİTİKALAR”

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i eleştiren Schumer, “Netanyahu, Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcılarla koalisyona girerek yolunu kaybetti” açıklamasını yaptı. Schumer, "Eğer Başbakan Netanyahu'nun mevcut koalisyonu savaş sona erdikten sonra da iktidarda kalır ve ABD'yi sınayan tehlikeli ve tahrik edici politikalar izlemeye devam ederse, ABD'nin mevcut gidişatı değiştirmek için İsrail politikasını şekillendirmede daha aktif bir rol oynamaktan başka seçeneği kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’DE ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

ABD tarihinde seçilmiş en üst düzey Yahudi yetkili olarak bilinen Schumer, "Bir demokrasi olarak İsrail'in kendi liderlerini seçme hakkı vardır ve bırakalım taşlar yerine otursun. Ancak önemli olan İsraillilere bir seçenek sunulmasıdır. İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı. Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir" şeklinde konuştu.

Schumer, kimsenin Netanyahu'dan şiddet döngüsünü kırmasını ve iki devletli çözümü desteklemesini beklemediğini ifade etti.