ABD'den Rusya'ya 'Navalni' yaptırımları: 500'den fazla engel kondu

23 Şubat 2024 16:40 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 16:52

Rusya adım adım seçimlere giderken lider Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden muhalif Aleksey Navalni, tutulduğu hapishanede ölü bulundu. Hapishane sürecinde de kayıplara karışan ve hayatından şüphe edilen Navalni'nin ölü olarak bulunmasının ardından hem ailesi hem de Batılı devletler ile ABD, Rus lider Vladimir Putin'i işaret ederek ölümünden sorumlu olabileceğini iddia ettiler.

ABD'DEN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

ABD, Navalni'nin ölümünün ardından Rusya hamlesini yaptı ve 500'den fazla yeni yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırımların, Rusya'nın finans ve savunma sektörünün yanı sıra "Navalni'nin hapsedilmesiyle bağlantılı" kişileri kapsayacağını vurgulayan Biden, "(Yaptırımlar) Putin'in yurt dışındaki saldırganlığı ve yurt içindeki baskısı için daha da ağır bir bedel ödemesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Biden, yaptırımların yanı sıra Rusya'ya dolaylı olarak destek sağladıkları gerekçesiyle yaklaşık 100 kuruluşa yeni ihracat kısıtlamaları getirildiğini kaydetti.

KREMLİN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Öte yandan Navalni'nin ailesinin ve Batılı devletlerin Rus lider Vladimir Putin'i suçlaması Moskova'da seslerin yükselmesine neden oldu. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Batılı ülkelerin Rus yönetimine karşı 'kaba' açıklamalarda bulunduğunu, bunun 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Moskova'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Peskov, "Navalni’nin cesedinin ailesine ne zaman teslim edileceği" sorusuna "Bu konuyla ilgilenmiyoruz. Bu, Devlet Başkanlığı idaresinin işlevi değil." cevabını verdi.

Sürecin devam ettiğini söyleyen Peskov, ''Bununla ilgili gerekli tüm işlemler yapılıyor. Yapılan soruşturmanın sonuçları kamuya henüz açıklanmadı, bu nedenle şimdilik bilinmiyor." ifadesini kullandı.