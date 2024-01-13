ABD'den şehitlerimiz için NATO vurgulu taziye mesajı

13 Ocak 2024 14:46 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 14:46

Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi hüzne boğan acı haberlerin ardından Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği sosyal medya platformu X'ten Türkiye için bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız.''

KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN'DAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Hasanov, Bakan Güler'e gönderdiği taziye mesajında, bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberinden, son derece üzüntü duyduğunu kaydetti.

Türkiye'nin acısını kendi acıları olarak gördüklerini belirten Hasanov, "Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Hasanov, mesajında şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerler için şifa diledi.