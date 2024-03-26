ABD’den sivil kayıp ve insani yardım vurgusu!

26 Mart 2024 20:45 - Güncelleme : 26 Mart 2024 21:00

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Bugün Gazze'de sivil kayıpların sayısı çok yüksek ve insani yardım miktarı çok düşük" dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) bir araya geldi. Austin, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Filistinli sivilleri korumanın ahlaki ve stratejik bir zorunluluk olduğunu belirterek, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde insani krizin giderek kötüleştiğine dikkat çekti.

“GÜVENLİK BAĞI SARSILMAZ”

Austin, "Bugün Gazze'de sivil kayıpların sayısı çok yüksek ve insani yardım miktarı çok düşük. Gazze'de insani bir felaket yaşanıyor ve durum daha da kötüye gidiyor" dedi. Gallant ile Gazze'deki insani krizin nasıl hafifletilebileceğini görüşeceklerini ifade eden Austin, ayrıca Gallnt ile İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine yönelik planladığı askeri harekata dair alternatifleri de ele alacaklarını belirtti. Austin, İsrail ile ABD arasındaki güvenlik bağının "sarsılmaz" olduğunu aktararak, "ABD, İsrail'in en yakın dostudur ve bu değişmeyecektir" dedi.

Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi kararının ardından İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal etmişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine Gazze Şeridi’ne yapılan insani yardımların genişletilmesi ve Refah'a yönelik planlanan askeri harekata alternatif seçenekleri ele almak üzere ABD’nin başkenti Washington DC’ye gidecek olan İsrail heyetinin ziyareti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından dün iptal edilmişti.