ABD'den Suriye'de terör ziyareti! PKK uzantısı SDG'ye heyet gönderdiler

04 Mart 2024 08:36 - Güncelleme : 04 Mart 2024 08:48

ABD, Türkiye'nin yanı başında teröre verdiği açık desteği sürdürmeye devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yazılı bir açıklama yaparak görevlendirilmiş üst düzey bir heyetin omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu açıkladı.

İSRAİL'E KADAR GİTTİLER

CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla'nın 26 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasını kapsayan ziyarette, liderlik ettiği heyetle birlikte SDG'nin "üslerini" denetlediği belirtildi. Kurilla'nın daha sonra ABD askerleri güvenlik ortaklarıyla görüşmek üzere Mısır, Ürdün, Suriye ve İsrail'i de ziyaret ettiği ifade edildi.

Kurilla'nın SDG'nin yetkilileri ile bir araya geldiği belirtilirken görüşmede nelerin konuşulduğu ise açıklanmadı.

TERÖR ORTAKLARINA GÜVEN MESAJI!

Buna karşın Kurilla ise yazılı bir açıklama yaparak, "Bu, CENTCOM bölgesine 27. seyahatimdi ve bu gezilerin her biri, güvenlik zorlukları ve fırsatlarının yanı sıra telefonla veya video telekonferans yoluyla elde edilemeyen benzersiz bakış açıları hakkında daha derin bir anlayış kazanmamı sağladı. CENTCOM bölgesinde zor zamanlar yaşıyoruz ve bu zorlukları aşmak için görevlilerimizin profesyonelliğine, bağlılığına ve yetkinliğine ve ortaklarımızla olan ilişkilerimizin gücüne güveniyoruz" dedi.