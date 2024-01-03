ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama: Süreç hassas şekilde ilerliyor

03 Ocak 2024 23:05 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 23:29

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'ye F-16 uçaklarının satış süreci hakkında kritikaçıklamalarda bulundu. Miller, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda İsveç ile ilgili tasarının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Genel Kurulda da tasarının onaylanmasını beklediklerini ifade etti.

"SÜREÇ HASSAS ŞEKİLDE İLERLİYOR"

F-16 satışı ile İsveç'in NATO üyeliği arasında bir bağlantı olmadığını vurgulayan Miller, ancak Kongre üyeleri arasında bu iki konunun bağlantılı olduğunu aktardı. Kongrede bazı sorunların olduğunu belirten Miller, F-16'lar dahil olmak üzere iki ülkeyle ilgili konularda dikkatlice çalıştıklarını söyledi.

TARİH VERMEDİ

F-16 satışına ilişkin Kongreye ne zaman resmi bildirimin yapılacağı konusunda Miller, "Ne zaman ilerlemeye hazır olacağımız konusunda şu anda bir yorum yapmak istemem" şeklinde değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ve diğer yetkililerin, Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklediklerini ve bu durumun NATO'yu güçlendireceğini daha önce ifade ettikleri hatırlatıldı. NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi ise 26 Aralık 2023'te TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti.