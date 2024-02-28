ABD'den yeni savaş hazırlığı! Hedefinde 3 ülke var

28 Şubat 2024 10:33 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 10:59

ABD ordusu birçok alanda kuvvetlerinin büyüklüğünü azaltma kararı aldı, en az yüzde 5 küçülmeye gidecek. Gelecekteki savaşlara hazırlanan ordu, Irak ve Afganistan savaşları sırasında artan fakat artık ihtiyaç duyulmayan askeri kalabalığı ortadan kaldıracak. Teşkilattaki eski yapılanmalar nedeniyle şimdilerde yeni asker toplama konusunda sıkıntı yaşayan orduda özel harekat kuvvetlerinden 3 bin kişiye el çektirecek. Hava savunma, insansız hava araçları birimleri, siber, istihbarat ve uzun menzilli saldırı yeteneklerine sahip 5 yeni görev gücü dahil birçok kritik görev için orduya ekleme yapılacak.

''BÜYÜK ÖLÇEKLİ SAVAŞLARA HAZIR OLMAK İSTİYORUZ''

Ordu Sekreteri Christine Wormuth, kendisinin ve Ordu şefi Orgeneral Randy George'un, boş veya fazla kontenjan bulunan yerlerin sayısını azaltmak için çalıştıklarını söyledi. Artık terörle mücadele ve ayaklanmalara karşı mücadeleden uzaklaştıklarını belirten Wormuth, konuya dair şunları söyledi:

"Büyük ölçekli savaş operasyonları için hazır olmak istiyoruz. “Dolayısıyla, muhtemelen terörle daha fazla ilişkili olan, örneğin artık ihtiyacımız olmayan güç yapısı parçalarının nerede olduğuna baktık. Oluşumumuzda olmasını istemediğimiz şeyler aslında savaş alanında bizi başarılı kılacağını düşünmediğimiz şeyler.''

Ordu belgesine göre, mevcut yapıda 494.000'e kadar asker bulunabilirken, muvazzaf askerlerin toplam sayısı şu anda yaklaşık 445.000'dir. AP'nin haberine göre, yeni plan kapsamında hedef, önümüzdeki beş yıl içinde 470.000 seviyesine ulaşmaya yetecek kadar asker getirmek.

ORDUNUN ODAK NOKTASI ARTIK ÇİN, RUSYA, KUZEY KORE

ABD ordusundaki bu değişim, Irak ve Afganistan'da 20 yıl süren savaşların ardından geldi. O dönem El Kaide, Taliban ve İslam Devleti grubuyla savaşmak için devasa bir terör misyonu oluşturuldu. Zamanla ordunun odak noktası Çin, Rusya, İran, Kuzey Kore'ye kaydı. Buradan gelen tehditlere hazırlık yapılmaya başlandı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber hava savunma sistemlerine ve hem havadaki hem de denizdeki insanız hava araçlarını kullanmak ve bunlara karşı koymak için yüksek teknolojili yeteneklere sahip olmak ön plana çıktı. Ordu liderleri, bu ihtiyaçları karşılamak için tüm iş uzmanlıklarını dikkatle incelemeye aldılar. Ayrıca yeni yüksek teknolojili silahlarla orduyu modernize etmeye yönelik çalışmalar da incelendi.

Değişiklikler, ordunun daha karmaşık düşmanlara karşı büyük ölçekli muharebe operasyonlarına hazırlanmasında önemli bir değişimi temsil ediyor.