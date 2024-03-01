ABD'li asker Aaron Bushnell'in vasiyetindeki Filistinli çocuk detayı! ''Hükümetlerimiz masumları katletti''

01 Mart 2024 14:43 - Güncelleme : 01 Mart 2024 14:59

Aaron Burshnell, tarihe bir ABD'li asker olarak değil Gazze kahramanı olarak geçecek. Batı devletlerinde sokaklar karıştı. Filistin destekleri büyürken, Aaron Burshnell gibi "soykırıma ortak olmayacağım" diye eylem yapan isimler unutulmaz hale geldi. Burshnell'in ilk direnişi İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımla başlamadı. Aaron Burshnell uyanışta olan bir ABD'li askerdi. Savaşın en kötü yüzünü gören Burshnell, en yakın arkadaşı Levi Pierpont'le bir sohbeti sırasında bakış açısının değiştiğini belirten bir konuşma yaptı.

AARON BUSHNELL BATIYI UYANDIRDI!

ABD Hava Kuvvetlerinde görev gören Aaron Bushnell, 24 Şubat'ta İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim" deyip kendini yakmıştı. Bu durum karşısında tüm kesimlerden taziye mesajı geldi. Genç bir askerin canına böyle kıyması tam bir uyanışa neden oldu. Yürekleri yakan ölümü aslında Filistinlilere olan desteği de alevlendirdi.

AARON BUSHNELL'İ VASİYETİNDEKİ FİLİSTİNLİ ÇOCUK DETAY!

Askeri üniformasıyla bu yürek burkan olaya imza atan Bushnell arkasında ise bir akım bıraktı. 24 Şubat'tan bu yana Kanada, Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkeler başta olmak üzere vatandaşlar sokaklara döküldü.

Vatandaşlar üzerlerindeki kıyafetleri çıkartarak yakmaya başladılar. Burshnell'le beraber savaşa ve soykırımlara ortak olmaktan kaçınan vatandaşlar sloganlarında özellikle "Özgür Filistin" yer aldı. Ortaya çıkan Burshnell'in vasiyeti ise yürekleri burktu.

Genç asker tüm parasını Filistinli çocuklar için harcanmasını istediğini belirten bir vasiyet bıraktı. Burshnell'e bir destekte ABD'li gazi askerlerden geldi. Savaşın kendilerinde bıraktıkları yıkıcı ve yıpratıcı gerçeklik karşısında üzerlerinde eksiklik değil yük taşıdıklarını ifade etti.

Açıklamada yer alan en çarpıcı not ise "Gaziler olarak pek çoğumuz savaşın yarattığı acıları gördük ve bu asla hafızalarımızdan çıkmıyor. Hepimiz hükümetimizin masumların katledilmesine yardım ve yataklık etmesinden dolayı acı çekiyoruz. Kendimizi ‘yapabileceğim en iyi şey nedir?’ diye sorguluyoruz" kısmı oldu.