ABD'li asker, Çin'e askeri istihbarat sağlamaktan 27 ay hapse çarptırıldı

09 Ocak 2024 09:47 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:52

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Wenheng “Thomas” Zhao’nun rüşvet karşılığında Çin istihbaratına hassas bilgiler vermekten mahkum olduğu bildirildi. Zhao’nun, 27 ay hapis cezasına çarptırıldığı, cezasının bitiminde serbest bırakıldıktan sonra da iki yıl denetim altında tutulacağı kaydedildi.

Eyaletin Port Hueneme’de bulunan ABD donanmasında görevli Zhao, donanmaya ait hassas askeri bilgileri Ağustos 2021'den Mayıs 2023'e kadar Çin'den bir istihbarat görevlisine iletmesi karşılığında rüşvet almakla suçlanmıştı.

ÇİN'E OPERASYONEL PLANLARI DA GÖNDERDİ

Zhao'nun yetkililere gönderdiği bilgilerin arasında Hint-Pasifik'teki ABD askeri tatbikatının operasyonel planlarının da yer aldığı öne sürülmüştü.