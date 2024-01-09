Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 09 Ocak 2024 09:47 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:52

    ABD'li asker, Çin'e askeri istihbarat sağlamaktan 27 ay hapse çarptırıldı

    Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

    ABD’de, donanma mensubu bir asker, Çin'e "hassas askeri istihbarat sağladıkları" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede 27 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    ABD&#039;li asker, Çin&#039;e askeri istihbarat sağlamaktan 27 ay hapse çarptırıldı
    Abd, Çin, Askeri Istihbarat

    ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Wenheng “Thomas” Zhao’nun rüşvet karşılığında Çin istihbaratına hassas bilgiler vermekten mahkum olduğu bildirildi. Zhao’nun, 27 ay hapis cezasına çarptırıldığı, cezasının bitiminde serbest bırakıldıktan sonra da iki yıl denetim altında tutulacağı kaydedildi.

    Eyaletin Port Hueneme’de bulunan ABD donanmasında görevli Zhao, donanmaya ait hassas askeri bilgileri Ağustos 2021'den Mayıs 2023'e kadar Çin'den bir istihbarat görevlisine iletmesi karşılığında rüşvet almakla suçlanmıştı.

    ÇİN'E OPERASYONEL PLANLARI DA GÖNDERDİ

    Zhao'nun yetkililere gönderdiği bilgilerin arasında Hint-Pasifik'teki ABD askeri tatbikatının operasyonel planlarının da yer aldığı öne sürülmüştü.

    Haberler>Dünya>ABD'li asker, Çin'e askeri istihbarat sağlamaktan 27 ay hapse çarptırıldı
    Etiketler
    abdçinaskeri istihbarat
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...