ABD'li bakan Blinken İsrail-Hamas ateşkesi için yeniden yola çıkıyor!

19 Mart 2024 10:44 - Güncelleme : 19 Mart 2024 10:56

İsrail ve Hamas arasındaki esir takası müzakereleri yeniden Katar'da başlamışken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir kez daha Orta Doğu turuna çıkıyor. Bakan Blinken, ateşkes ve rehine takası konusunda anlaşmaya varılması için birtakım görüşmeler gerçekleştirecek.

Filipinler ziyaretinde açıklamalarda bulunan Blinken, Suudi Arabistan ve Mısır'daki üst düzey liderlerle bir araya geleceğini dile getirdi. Amaç ise 'kalıcı bölgesel barış' olacak. Blinken'ın Suudi ve Mısırlı yetkililerle görüşeceği konular arasında Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlanması ve savaş sonrası planlamaların ele alınması da yer alıyor.

''İSRAİL, GAZZE'YE YARDIM ETMEK ZORUNDA''

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Bakan Blinken'ın Çarşamba günü Cidde'de Suudi liderlerle görüşeceğini, Perşembe günü de Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye gideceğini söyledi. Bu, Blinken'in İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan savaştan bu yana Orta Doğu'ya yaptığı altıncı gezi olacak.

Gazze'deki nüfusun tamamının yardıma muhtaç olduğunu söyleyen Blinken, çaresiz durumda olan Gazzelilere İsrail'in yardım etmek zorunda olduğunu söyledi. Blinken ayrıca "İsrail'e, çatışmalar sona erdiğinde Gazze'ye yönelik bir planının olması gerektiğini de vurguladık; bu planın, İsrail'in kendini savunma ve 7 Ekim'in bir daha asla yaşanmamasını sağlama ihtiyaçlarıyla tutarlı olarak mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini umuyoruz" dedi.