ABD'li Bakan Blinken'a 'hoş gelmedin' sürprizi! Protesto pankartları açıldı

19 Mart 2024 16:42 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:00

İsrail-Hamas savaşından bu yana 6. kez Orta Doğu turuna çıkacak olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken öncesinde Filipinler'e gitti. Fakat ABD'li bakan başkent Manila'da protestolarla karşılandı. Kalabalık bir grup, ABD’nin ülkedeki askeri varlığına ve Gazze’ye karşı saldırılarını sürdüren İsrail’e verdiği destek nedeniyle Blinken'ı protesto etti. Protestocular, "ABD'nin askeri müdahalesini ve soykırımı durdurun", "Savaş suçlusu Blinken, hoş gelmedin" yazılı pankartlar taşıdı.

BLINKEN YENİDEN ORTA DOĞU YOLCUSU

Öte yandan Blinken, Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Orta Doğu ziyareti üzerine açıklamalarda bulunan Blinken, “Suudi Arabistan'a ve Mısır'a yapacağımız ziyaretin birçok amacı var. Tabi ki ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşma yapılması için baskı yapacağız. Bildiğiniz gibi her gün bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve bunu ilerletmek ve bir anlaşmaya varmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

Blinken, “Çatışma sona erdiğinde Gazze için bir plan yapılması zorunluluğunu İsrail'e de aşıladığımızı söyleyebilirim. Bunun mümkün olan en kısa sürede İsrail'in kendini savunma ihtiyaçlarıyla tutarlı olmasını ve 7 Ekim'in bir daha asla yaşanmamasını sağlamasını umuyoruz. Biz bu ilkelerin arkasında duruyoruz. Bu ziyaretin odak noktası bu olacak” şeklinde konuştu.

''KORKUNÇ BİR İNSANİ DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ''

Gazze’deki halkın durumuna değinen Blinken, “Gazze'de çocuklar, kadınlar ve erkekler açısından korkunç bir insani durumla karşı karşıyayız. İlk günden beri söylediğimiz gibi İsrail'in kesinlikle sivilleri korumayı öncelik haline getirmek ve çaresizce insani yardıma ihtiyaç duyanlara yardım sağlamak gibi görevleri vardır. Bu, o günden bu yana neredeyse her gün üzerinde çalıştığımız bir şey” dedi.

Blinken, “Gazze'deki nüfusun yüzde 100'ü ciddi düzeyde akut gıda güvensizliği yaşıyor. Birleşmiş Milletlere göre nüfusun yüzde 100'ü insani yardıma muhtaç. Bu, insani yardımı öncelik haline getirmenin aciliyetinin ve zorunluluğunun altını çiziyor” ifadelerini kullandı.