ABD'li bakan Yemen'deki Husilere saldırı emrini hastane yatağından verdi

13 Ocak 2024 10:58 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 10:58

ABD'de Savunma Bakanı Llyod Austin'in gizlenen kanser hastalığı krizinin yankıları sürerken Yemen'deki Husilere saldırı emrinin de hastane yatağından yaptığı bildirildi. ABD Savaunma Bakanlığı (Pentagon), dün Yemen'de Husilere ait bazı hedeflerin vurulmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu kararın Austin tarafından, tedavi gördüğü "Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden" verildiği kaydedildi.

Prostat kanseri tedavisi gören Savunma Bakanı'nın ne zaman taburcu edileceği bilinmiyor.

AUSTIN'IN HASTALIĞININ BIDEN YÖNETİMİNDEN SAKLANMASI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in geçirdiği bir operasyonun ardından yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı. Fakat Bakan Austin'in hastaneye kaldırılması, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden gizlenmişti. ABD’deki CBS’e konuşan adı açıklanmayan ABD’li bir yetkili, Austin’in hastanede olduğu bilgisinin Beyaz Saray’a 4 Ocak'a kadar verilmediğini söylemişti.

Austin ise yaptığı yazılı açıklamada “iletişim eksikliğinin” sorumluluğunu üstlenerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

''Bu benim sağlığıma ilişkin tıbbi prosedürdü ve açıklama kararlarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum. İyileştim ve Pentagon’a dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Basının şeffaflık konusundaki endişelerini de anlıyorum ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda daha iyi bir iş çıkarabileceğimin farkındayım.''

ABD Başkanı Joe Biden, dün Austin'in hastaneye kaldırılmasının ardından gerekli bilgilendirme yapılmamasına ilişkin basın mensuplarına açıklama yapmıştı. Söz konusu durumun bir "muhakeme hatası" mı olduğu sorusuna "evet" yanıtını veren Biden, Austin'in liderliğine ise hala güvendiğini ifade etmişti.

YEMEN'DEKİ HUSİLERE SALDIRI

İsrail-Hamas savaşının başlamasıyla beraber dünya ticaretinde ve küresel ekonomide çok önemli bir noktada bulunan Süveyş Kanalı'nın geçişlerinde büyük bir tehdit unsuru oluşturmaya başlayan Yemen'deki İran destekli Husiler ticari gemilere yönelik saldırıları artırırken tansiyon zirveye taşınmıştı. ABD ve İngiltere, sabah karşı, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik havadan ve denizden saldırı başlatmıştı. Yemen'in başkenti Sana, Huveyde ve Taiz kentlerindeki birçok noktada patlama sesleri duyulmuştu. Amerikalı yetkililer, Husi hedeflerin donanma gemilerinden atılan Tomahawk füzeler ve savaş uçaklarıyla vurulduğunu belirtmişti.

İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana ilk kez Yemen'deki kara hedefleri vurulmuştu. ABD Başkanı Joe Biden, Husilerin tarihte ilk kez ticari gemilere gemisavar balistik füze ile saldırdığını belirterek, "Bu saldırılar Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası gemiciliğe yönelik saldırılarına doğrudan bir cevaptır. Bu saldırı ABD'yi ki buna askeri personel, gemilerde çalışanlar, partnerlerimiz, uluslararası ticareti tehlikeye atarken taşımacılığın özgürlüğünü de tehdit etti" demişti.