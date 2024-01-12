ABD’li boksör Kevin Johnson, Putin'e seslendi: Rusya’dan vatandaşlığı kaptı

12 Ocak 2024 09:46 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 09:52

Geçtiğimiz sene nisan ayında Rus boksör Vyacheslav Datsik’i mağlup ettikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Rusya vatandaşlığı isteyen 44 yaşındaki ABD’li boksör Kevin Johnson, resmen Rusya vatandaşı oldu. Putin’in 9 Ocak’ta imzaladığı kararname ile Rusya vatandaşı olmaya hak kazanan Johnson, başkent Moskova’daki Rusya İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen bir törenle yeni kimlik ve pasaportunu teslim aldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk yaptığı açıklamada, “Bugün Moskova’daki Rusya İçişleri Bakanlığı Merkez Binası’ndaki meslektaşlarım resmi törenle Rusya Federasyonu vatandaşının pasaportunu, profesyonel boksör Kevin Johnson'a takdim etti” dedi.

TÖRENE DİKKAT ÇEKEN PUTİN TİŞÖRTÜYLE KATILDI

Törene üzerinde Putin’in resminin bulunduğu bir tişörtle katılan Johnson yaptığı konuşmada, “Başkan Putin’e iltifat olarak adımı değiştirmeye karar verdim. Artık Vladimir Putin’in ‘onuruna’ Kevin Vladimirovich’im. Şaka değil, yüzde 100 Rus’um” ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN EVİM OLMASINI İSTİYORUM"

Rus boksör Datsik’i mağlup ettikten sonra kendisine uzatılan mikrofondan Putin'e seslenen Johnson, “Sayın Vladimir Putin eğer izliyorsanız ve duyuyorsanız, ben Kevin Johnson, "Hayat boyu sürecek bir değişiklik yapmaya gerçekten hazırım. Başkana seslenmek istiyorum, sayın Vladimir Putin eğer izliyorsanız ve duyuyorsanız, ben Kevin Johnson, kariyerime buraya tam olarak yerleşerek devam etmek istiyorum. Onayınızla Rus pasaportu almak ve Rusya'nın evim olmasını istiyorum" demişti.

60 KEZ RİNGE ÇIKTI

Johnson, daha önce Dünya Boks Konseyi (WBC) dünya şampiyonu olmuştu. Bugüne kadar 60 kez ringe çıkan Johnson, 36 galibiyet, 22 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.