ABD lideri Joe Biden'dan Ramazan uyarısı: Çok tehlikeli olur!

07 Mart 2024 09:29 - Güncelleme : 07 Mart 2024 10:03

İsrail ve Hamas arasındaki olası 6 haftalık ateşkes ve rehine takası anlaşması için müzakereler kör düğüm haline geldi. İsrail'e en başından beri destek veren ABD artık Tel Aviv yönetimine sözünü geçiremiyor. ABD Başkanı Joe Biden, 11 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı öncesinde tarafların anlaşması gerektiğini yoksa durumun Gazze'de ''çok tehlikeli'' bir hale geleceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise Gazze'de yaşananları 'korkunç' olarak nitelendirdi. Miller, bölgedeki gıda krizine de değinerek, ''Açlık sebebiyle çocukların ölmesi kabul edilemez ve bunu İsrail hükümetine açık bir şekilde bildirdik'' dedi.

ATEŞKESTE İLERLEME SAĞLANAMIYOR!

İsrail ve Hamas arasındaki müzakere görüşmelerinde ise bir süredir ilerleme sağlanamıyor. Hamas, İsrail heyet göndermese de Gazze'de ateşkes için çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.

Hamas'tan gelen açıklamada "Halkımıza yönelik saldırganlığın kapsamlı bir şekilde durdurulması için gereken esnekliği gösteriyoruz." denildi. Fakat Tel Aviv yönetiminden henüz bir açıklama ya da olumlu bir sinyal gelmedi.

Hamas, Katar ve Mısır'dan müzakereciler Kahire'de, Ramazan ayına kadar 40 günlük ateşkes sağlamaya çalışıyor.

ABD Başkanı Joe Biden ise ateşkese ilişkin bir kez daha konuştu. Biden, "İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de ateşkes için masadaki anlaşmayı kabul edip etmemek Hamas'ın elinde" dedi.

Biden, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması gerektiğini de belirtti.