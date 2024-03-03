ABD'nin başı dertte! Bu kez balıkçılar buldu FBI harekete geçti

03 Mart 2024 11:41 - Güncelleme : 03 Mart 2024 11:42

Şüpheli bir casus balon, ABD'nin Alaska eyaletinin açıklarında şaşkın balıkçılardan oluşan bir ekip tarafından sudan çıkarıldı. İnsansız hava balonu, balıkçılar tarafından analiz edilmek üzere FBI'a teslim edildi.

Balıkçı teknesi mürettebatı bu hafta sonu kıyıya ulaştı ve şüpheli nesneyi Virginia Quantico'daki FBI laboratuvarında incelenmek üzere federal yetkililere teslim etti.

Bu son keşif, bir Çin casus balonunun Alaska hava sahasından başlayarak ABD'yi boydan boya geçtikten sonra Güney Carolina açıklarında yüksek irtifada vurularak düşürülmesinden bir yıldan biraz daha fazla bir süre sonra gerçekleşti. Balonun menşei belirsizliğini korurken, federal kolluk kuvvetlerinin balonun başka bir ülkeye ait olabileceğine dair ellerinde yeterli delil olduğu bildirildi.

SAVAŞ UÇAĞI VURARAK DÜŞÜRMÜŞTÜ

Geçen yılki casus balon krizinin ardından güvenlik yetkilileri Pekin'in geniş kapsamlı bir gözetleme ağı kurduğunu tespit etti. Söz konusu balon Ocak 2023'te Alaska üzerinden ABD hava sahasına girdi ve takip eden günlerde Montana'daki bir askeri üssün üzerinden geçmek de dahil olmak üzere kıta boyunca uçtu.

Sonunda yabancı cisim Güney Carolina açıklarında bir F-22 Raptor savaş uçağı tarafından vurularak düşürüldü. Bu balonun analizi, Pentagon'un Haziran ayındaki bir toplantısında "istihbarat toplama kabiliyetine" sahip olduğunu belirtti. Ancak ABD'li yetkililer balonun Çin'e gerçek zamanlı olarak bilgi gönderip gönderemediğini teyit edemedi.

Olay üzerine Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çin'e yapmayı planladığı geziyi iptal etti ve ülkenin "sorumsuzca hareketini" kınayan bir açıklama yaptı. Tepkiler üzerine Pekin, karşı önlemler alacağı sözünü vererek iki ülke arasında zaten gergin olan ilişkileri daha da gerginleştirdi.

BIDEN ELEŞTİRİLERİN ODAĞI HALİNE GELMİŞTİ

Cumhuriyetçiler Joe Biden'ı balonun daha önce düşürülmesini emretmediği için eleştirdi ve olayı takip eden aylarda ABD savaş uçakları tarafından birkaç tanımlanamayan cisim daha düşürüldü. Savunma Bakanlığı geçen hafta Utah üzerinde yüksek irtifada uçan bir balonu engellemek üzere savaş uçaklarını havalandırdığını açıkladı.

Pentagon, geçtiğimiz Cuma günü bulunan cismin uluslararası bir casusluk çabasından ziyade büyük olasılıkla bir "hobi balonu" olduğunu tespit ettiklerini söyledi. NORAD Cumartesi günü Federal Havacılık İdaresi ile birlikte bir açıklama yaparak gizemli balonu "gece boyunca ABD hava sahasını terk edene kadar" radarda takip ettiklerini söyledi.

"Balon Utah üzerinde NORAD savaş uçakları tarafından durduruldu ve manevra kabiliyeti olmadığı ve ulusal güvenlik için bir tehdit oluşturmadığı tespit edildi" ifadelerine yer verdi.