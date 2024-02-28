ABD'nin ciğerleri yanıyor: İtfaiyeciler alevlerin arasında kaldı

28 Şubat 2024 14:36 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 14:37

ABD'nin Texas eyaletinin kuzeyindeki Panhandle bölgesinde sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayılan yangın 26 Şubat'ta orman yangınlarına sebebiyet verdi. Teksas A&M Orman Servisine göre 5 farklı noktadaki yangınlarda şu ana kadar en az 370 bin dönümlük alan kül oldu, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

En az 300 bin dönümlük alanı küle çeviren Smokehouse Creek yangınının eyalet tarihinin en büyük beşinci orman yangını olduğu belirtildi. Hızla yayılan Smokehouse Creek yangını Stinnett şehrindeki bir çiftliğe doğru yaklaşırken, çok sayıda sığır bölgeden tahliye edildi.

EYALET GENELİNDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yangınlar Amarillo şehrinden geçen bir uçaktaki yolcunun cep telefonu kamerasına da yansıdı. Greenville şehrinden Canadian ve Wheeler yakınlarındaki yangınlarla mücadele için görevlendirilen itfaiyeciler ise alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekibi, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda güçlükle ilerleyebildi.

Nükleer silah üretimi yapan savunma şirketi Pantex'in Texas’taki fabrikasında da tüm faaliyetler durduruldu. Texas Valisi Greg Abbott, eyalet genelindeki orman yangınlarıyla mücadele için acil durum ilan edildiğini açıkladı.

YANGIN OKLAHOMA'YA SIÇRADI

Oklahoma Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Keli Cain, Texas’taki orman yangınlarının Oklahoma’ya yayıldığını aktardı. Cain, Roger Mills ve Ellis bölgeleri için tahliye emri yayımlandığını belirtti.