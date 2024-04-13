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13 Nisan 2024 15:12 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 15:15

ABD'nin eski diplomatı casuslukla suçlanmıştı! Cezası belli oldu

ABD'nin Bolivya Büyükelçiliğini de yapan eski diplomat Manuel Rocha, Küba için casusluk yaptığı suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
ABD&#039;nin eski diplomatı casuslukla suçlanmıştı! Cezası belli oldu

ABD mahkemesinden yapılan açıklamada, Küba için casusluk yaptığını kabul eden Rocha'nın suçlu bulunduğu belirtildi.

Açıklamada 73 yaşındaki Rocha'nın 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına bununla birlikte 500 bin dolar tazminat ödemesine de karar verildiği kaydedildi.

Bölge mahkemesi yargıcı Beth Bloom, "(Rocha'nın) eylemleri demokrasimize ve vatandaşlarımızın güvenliğine doğrudan bir saldırıydı." ifadesine yer verdi.

ABD'nin eski diplomatı casuslukla suçlanmıştı! Cezası belli oldu - 1. Resim

2023 YILINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

2000-2002 yıllarında ABD'nin Bolivya Büyükelçisi olarak görev yapan Rocha, 4 Aralık 2023'te Küba için casusluk yaptığı suçlamasıyla Miami'de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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