ABD'nin İsrail rahatsızlığı dile vurdu: Aması yok! Ateşkes sağlanmalı

04 Mart 2024 09:00 - Güncelleme : 04 Mart 2024 09:20

ABD yönetimi İsrail'i Gazze'de gerekeni yapmadığı yönünde eleştirilere boğdu. ABD Başkanı Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Joe Biden'ın aksine Gazze'de yaşananları, ''insani felaket'' olarak tanımladı. Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunan Harris, Hamas'ın çatışmaların 6 haftalığına durdurulması karşısında rehineleri serbest bırakmasını öngören anlaşmayı kabul etmesini istedi.

''İSRAİL GEREKENİ YAPMALI! AMASI YOK!''

ABD Başkan Yardımcısı Harris, açıklamaları sırasında Hamas'a da çağrıda bulunsa da eleştirilerinin hedefinde genel olarak İsrail vardı. Gazze'de insanların açlıktan öldüğüne dikkat çeken Harris, "Şartlar insanlık dışı ve ortak insanlığımız bizi harekete geçmeye çağırıyor. İsrail hükümeti, yardım akışını artırmak için çok daha fazlasını yapmalı. Aması yok'' ifadelerini kullandı.

İsrail'in yardımları kısıtlamaması gerektiğini söyleyen Harris, yeni sınır geçişlerinin açılması, insani yardım personeli ve kamyonlarının hedef haline gelmesini önlemesi, temel servislerin hayata dönmesi için çalışması ve "daha fazla yemek, su ve yakıtın ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için" düzeni sağlaması gerektiğini ifade etti.

''ATEŞKESİ SAĞLAYALIM''

"Hamas bir ateşkes istediğini iddia ediyor. Masada bir anlaşma var. Bizim de dediğimiz gibi Hamas'ın bu anlaşmayı kabul etmesi gerekiyor" diyen Harris, "Ateşkesi sağlayalım. Rehineleri aileleriyle buluşturalım. Gazze'deki insanlara hemen yardım sağlayalım" diye devam etti.

ABD Başkan Yardımcısının bu sözleri ABD yönetiminde savaşla ilgili giderek büyüyen rahatsızlığı ortaya çıkardı.

Öte yandan ABD, geçtiğimiz günlerde ilk kez Gazze'ye havadan yardım bıraktı.