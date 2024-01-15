ABD'nin İsrail'e karşı sabrı tükeniyor: Netanyahu ve Biden 20 gündür görüşmedi

15 Ocak 2024 09:10 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 09:12

Gazze'ye 101 gündür bombalar yağarken ABD ile İsrail'in arasının giderek açıldığı öne sürüldü. ABD'de yayın yapan Axios adlı haber sitesi, İsrail'e destek veren ABD'nin artık sabrının taştığını belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD lideri Joe Biden yönetiminin taleplerini reddetmesinin, Gazze'de devam eden sivil kayıpların Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde gerilime yol açtığı kaydedildi.

NETANYAHU VE BIDEN 20 GÜN GÖRÜŞMEDİ

ABD'li yetkilinin "Durum berbat ve biz tıkandık. Başkanın sabrı tükeniyor." sözlerine yer verilen haberde, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı ilk aylarda her iki günde bir görüşen Biden ve Netanyahu'nun 23 Aralık'tan sonra 20 gün görüşmedikleri belirtildi.

İki liderin son görüşmelerinde Netanyahu'nun "vergi gelirlerini Filistin yönetimine ödemeyi" reddetmesinin üzerine Biden'ın "Bu görüşme bitmiştir." ifadesiyle telefonu kapattığı aktarıldı.

ABD'DEN SİVİL ÖLÜMLERİN AZALTILMASI İÇİN BASKI

Biden ve Netanyahu arasındaki anlaşmazlık konularından birisinin de Gazze'de savaş sonrası plan olduğu belirtildi. Biden ve danışmanlarının "İsrail'in Gazze'ye yeterince insani yardım geçişine müsaade etmediği" görüşünde olduğu ve ABD'li yetkililerin "Gazze'ye geniş çaplı saldırılar düzenleyen İsrail'e sivil ölümlerinin azaltılması için baskı yaptığı" öne sürüldü.

Tel Aviv yönetimi tarafından talepleri karşılanmayan Washington yönetiminin İsrail'in askeri operasyonuna destek vermekte giderek zorlanacağı vurgulandı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 Filistinli öldürüldü, 60 bin 582 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 350 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.