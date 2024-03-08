ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden saldırı uyarısı: 48 saat kritik kalabalığa karışmayın

08 Mart 2024 11:05 - Güncelleme : 08 Mart 2024 11:12

Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, aşırılık yanlısı grupların kalabalık yerlere saldırı planı yaptığı belirtilerek ABD vatandaşlarına Moskova'da kalabalık etkinliklerden uzak durma çağrısı yapıldı.

Elçiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Elçiliğimiz aşırılık yanlısı grupların Moskova'da konser gibi büyük etkinliklere saldırı planlarıyla ilgili raporları takip ediyor. ABD vatandaşlarının gelecek 48 saat içinde kalabalık etkinliklerden uzak durmaları tavsiye edilir.''

Öte yandan saldırı planıyla ilgili detay verilmedi.