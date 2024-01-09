ABD'nin Teksas eyaletinde patlama: Çok sayıda yaralı var

09 Ocak 2024 11:59 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 12:00

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Fort Worth şehrinin merkezindeki bir otelde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binadan kopan parçalar yola savruldu, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fort Worth İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Craig Trojacek, patlamada 1'i ağır olmak üzere 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığına inanıldığını belirten Trojacek, kesin nedeninin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.