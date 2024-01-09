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    • 09 Ocak 2024 11:59 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 12:00

    ABD'nin Teksas eyaletinde patlama: Çok sayıda yaralı var

    Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    ABD'nin Teksas eyaletindeki bir otelde patlama meydana geldi. Patlama sonucu 21 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre, patlamanın nedeninin gaz sızıntısı olabileceği belirtildi.

    Abd, Patlama

    ABD'nin Texas eyaletine bağlı Fort Worth şehrinin merkezindeki bir otelde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binadan kopan parçalar yola savruldu, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fort Worth İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Craig Trojacek, patlamada 1'i ağır olmak üzere 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

    ABD'nin Teksas eyaletinde patlama: Çok sayıda yaralı var

    Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığına inanıldığını belirten Trojacek, kesin nedeninin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

    Haberler>Dünya>ABD'nin Teksas eyaletinde patlama: Çok sayıda yaralı var
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    abdpatlama
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