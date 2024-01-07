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    • 07 Ocak 2024 01:13 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 01:19

    ABD'nin Ukrayna'ya 'Patriot' tedariki riske girdi

    Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Rusya'ya karşı verdiği savaşta Ukrayna'ya askeri yardımlarla destek veren ABD'nin 'Patriot' krizi yaşayacağı ileri sürüldü. Amerikan basını, Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerinin, yakında Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemleri tedarik edilemeyeceği uyarısında bulunduğunu ileri sürdü.

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    Ukrayna, Abd

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Beyaz Saray yetkililerinin, ABD'nin yakında Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemleri tedarik etmekte sıkıntı yaşayacağı uyarısında bulunduğu iddia edildi.

    New York Times'ın (NYT) haberinde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya sağlanan hava savunma sistemine ilişkin açıklamasına yer verildi.

    Haberde, Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerinin, yakında Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemleri tedarik edilemeyeceği uyarısında bulunduğu savunuldu.

    MALİYETİ 2 MİLYON İLA 4 MİLYON DOLAR ARASINDA

    Ukrayna'nın hava savunması için ciddi önem taşıyan "Patriot" sisteminin her birinin maliyeti 2 milyon ila 4 milyon dolar arasında değişiyor.

    Ukrayna'nın hava savunma silahları arasında yalnızca "Patriot", balistik füzelere karşı koyma kapasitesine sahip.

    Haberler>Dünya>ABD'nin Ukrayna'ya 'Patriot' tedariki riske girdi
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    ukraynaabd
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