ABD'yi kutup soğukları saracak: Eksi 50 dereceye kadar düşebilir

12 Ocak 2024 17:21 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 17:22

ABD'nin orta kesimleri, kutup soğuklarıyla karşı karşıya kalacak. CNN International'ın haberine göre, bu akşamdan itibaren ülkenin orta kesimleri kutup soğuklarının etkisi altına girecek.

Hava sıcaklığının eksi 20 ila 30'a kadar düşmesi beklenirken ayrıca kuvvetli fırtınaların bazı bölgelerde hava sıcaklığını eksi 50'ye kadar düşürmesi bekleniyor.

Ülkenin orta kesimlerinde yaşayan 15 milyondan fazla kişi için soğuk hava uyarısı verilirken soğuğa 10 dakika maruz kalmanın bile soğuk ısırmasına yol açabileceği kaydedildi.

Söz konusu hava dalgasıyla ülkede kış mevsiminin en soğuk günlerinin yaşanması bekleniyor.

KASIRGALAR SARMIŞ, 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Florida, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde, yaklaşık 9 milyon insanın yaşadığı bölgede,12 kasırganın çıktığı ve önemli hasara neden olduğu bildirilmişti. Fırtına sebebiyle en az 3 kişi hayatını kaybetmişti.