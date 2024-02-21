ABD'yi yasadışı göçmen kaosu sardı! Sığınma evi ringe döndü

21 Şubat 2024 11:30 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 11:54

ABD'de yasadışı göçmenlerin tutulduğu sığınma evlerine kaosun hakim olduğu ortaya çıktı. On binlerce yasadışı göçmenle başa çıkmaya çalışan ABD Kongresi'nde de bu durumun çatışmalarının yaşandığı ülkede sıklıkla göçmenler ve polis arasında arbede yaşanmaya başladı. Son olarak New York'ta bulunan Randall Adası Sığınma Evi'ne son haftalarda sıklıkla kayıtsız, belgesiz sığınmacıların girdiği ve göçmenler arasında şiddetli kavgaların yaşandığı ihbarları arttı.

KAYITSIZ GÖÇMEN KAOSU

New York Polis Departmanı, gelen ihbarlar üzerine sığınma evine gittiğinde ise göçmenler ve polis arasında kavga çıktı. Kaosa dönüşen olay yerinden kayıtsız bir göçmenin çıkarılmak istendiği anlarda göçmenler, ellerine geçenleri polise atmaya başladılar.

Göçmenlerin kamerasına takılan görüntülerde, bir polis memurunun kafasına çanta atıldığı görüldü. Görgü tanıkları, herhangi bir ciddi yaralanmanın yaşanmadığını söylediler.

ANNESİ İÇİN GELDİ, GİTMEK İSTEMEDİ

Bir görgü tanığı, tutuklanmak istenen bir yasadışı göçmenin, annesini aramak için sığınma evine geldiğini, geceyi orada geçirmeye çalıştığını olayların bu noktada patlak verdiğini anlattı:

"İlk başta güvenlik ona yaklaştı ve adamdan gitmesini istedi. Daha sonra isteklerine direnmesi üzerine polis çağrıldı. Önce iki polis geldi, sonra ikisi dört oldu, dördü de hızla sekize çıktı. Polisler, adamla ciddi bir mücadele içine girdiler.''

Öte yandan geçtiğimiz ocak ayında yasadışı bir göçmenin öldürülmesinin ardından sığınma evindeki güvenlik artırılmış, tesisin çevresine daha fazla polis konuşlandırılmıştı.