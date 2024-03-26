Adını 'Gerçekten sizden biri' olarak değiştirip seçimlere adaylığını koydu

26 Mart 2024 14:25 - Güncelleme : 26 Mart 2024 14:39

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Amerika Birleşik Devletleri adım adım seçime giderken ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump arasında yarış kızışıyor. Tüm gözler Biden ve Trump'tayken bir isim dikkat çekti. 35 yaşındaki matematik öğretmeni, seçimlere adaylığını koydu üstelik adını da ''Gerçekten sizden biri'' olarak değiştirdi.

Gerçek adı Dustin Ebey olan öğretmen 2024 ABD seçimlerine adaylığını koymadan önce adını 'Literally Anybody Else' yani 'Gerçekten sizden biri' olarak değiştirdi ve bunu kanıtlamak için ehliyetini yeniledi.

BIDEN VE TRUMP'TAN MEMNUN OLMAYINCA ADAY OLDU

ABD başkan adayları Joe Biden ve Donald Trump'tan memnun olmadığını söyleyen öğretmenin adaylığının onaylanması için 13 Mayıs'a kadar 113 bin 151 imza toplaması gerekiyor.

Aday olan matematik öğretmeni, Biden ve Trump'a atıfta bulunarak yaptığı açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

"Üç yüz milyon insan daha iyisini yapabilir. Benim gibi iki parti arasındaki güç gaspından bıkmış ve sıradan insana hiçbir faydası olmayan bu insanlardan kurtulmak için gerçekten bir çıkış yolu olmalı. Oy pusulasında 'hiçbiri' seçeneğimiz yok ve bu bir nevi o rolü dolduruyor. Amerikalılar, çok uzun zamandır siyasi partilerinin hırslarını parti sadakatinin önüne koymasının kurbanı oldular. Gelin hep birlikte Washington'a bir mesaj gönderelim ve 'Ya temsil edersin ya da değiştirilirsin' diyelim. Amerika bir iflas kralı ile 81 yaşındaki biri arasında seçim yapmak zorunda kalmamalı.''