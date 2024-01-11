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11 Ocak 2024 17:10 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 17:11

Afganistan'da alışveriş merkezinde el bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir alışveriş merkezine el bombasıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Afganistan&#039;da alışveriş merkezinde el bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Afganistan

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesindeki alışveriş merkezinde el bombasıyla saldırı düzenlendi. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, patlamaya ilişkin basına açıklamada bulundu.

Zadran, Deşt-i Berçi bölgesindeki alışveriş merkezinde el bombasıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaydeden Zadran, 12 kişinin yaralandığını belirtti.

Zadran, faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

MEZAR-I ŞERİF'TE DE PATLAMA

Öte yandan Afgan basınına göre ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde de yerel saatle 15.00 sularında bir patlama oldu ancak konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

6 Ocak Cumartesi günü de yine aynı bölgede düzenlenen bombalı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kabil’de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesi, sık sık terör örgütü DEAŞ’ın saldırılarına hedef oluyor.

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