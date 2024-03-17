17 Mart 2024 15:53 - Güncelleme : 17 Mart 2024 16:13
Afganistan'da dondurucu hava nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da dondurucu soğuk hava şartları nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Afganistan'da son haftalarda yaşanan dondurucu soğuk, yağmur ve yoğun kar nedeniyle sıcaklıklar eksi 30 dereceye kadar düştü.
60 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Janan Saeq, ülkede son 3 hafta içinde dondurucu soğuk nedeniyle 60 kişinin öldüğünü açıkladı.
Saeq, "Bu dönemde bin 600'den fazla ev kısmen veya tamamen yıkıldı, 177 binden fazla büyükbaş hayvan soğuk hava nedeniyle telef oldu" ifadelerini kullandı.
22 BİN 400'DEN FAZLA AİLEYE YARDIM SAĞLANDI
Saeq, ülkenin farklı yerlerinde 22 bin 400'den fazla aileye gıda, ihtiyaç malzemesi ve nakit yardımlarında bulunulduğunu açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı