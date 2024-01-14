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14 Ocak 2024 17:12 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 17:18

Afganistan'da Nimruz Valiliğinde intihar saldırısı düzenlendi

Afganistan'ın güneybatısındaki İran-Pakistan sınırında bulunan Nimruz Valiliğinde intihar saldırısı düzenlendi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Afganistan&#039;da Nimruz Valiliğinde intihar saldırısı düzenlendi
Afganistan, İntihar Saldırısı

Afgan basınına göre, saldırıda Nimruz Valisi Muhammed Kasım Halid hedef alındı. Vali Halid, görüntülü açıklamasında, Valilikte güvenlik güçlerince fark edilen intihar bombacısının üzerindeki bombayı patlattığını belirterek, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.

Vali Halid'in sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Nimruz Emniyetinden yapılan açıklamada saldırının araştırıldığı kaydedildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

DEAŞ SALDIRILARINDA TALİBAN'IN ÜST DÜZEYLERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Belh vilayetindeki valilik binasında 9 Mart 2023'te terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırıda Vali Muhammed Davud Muzemmil yaşamını yitirmişti.

Ülkenin kuzeydoğusunda 6 Haziran 2023'te de Badahşan Vali Yardımcısı Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi, DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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