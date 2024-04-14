Afganistan'da sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var!

14 Nisan 2024 18:22 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 18:28

Malatya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Malatya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması: Sürecin tetiklenmemesi için çaba göstereceğiz

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması: Sürecin tetiklenmemesi için çaba göstereceğiz

Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle çok sayıda kişi öldü. Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, basına yaptığı açıklamada, 21 vilayette sellerin yaşandığını ve 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin ise yaralandığını söyledi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYPR

Sel suları evleri, tarım arazilerini ve altyapıyı da tahrip etti. Felaketin boyutları hala tam olarak bilinmiyor. Kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Saik, 200 hayvanın telef olduğunu, 600'den fazla evin kısmen hasar aldığını ya da tamamen yıkıldığını ve 2 bin dönüm tarım arazisinin de kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

ZARAR BÜYÜYOR!

Olası seller nedeniyle can ve mal kayıplarında artış ihtimalinin bulunduğunu belirten Saik, yardım ekiplerinin seferber edildiğini bildirdi. Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, hasarın artmasına neden oluyor.

Afganistan'da her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.