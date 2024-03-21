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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 12:18 - Güncelleme : 21 Mart 2024 12:27

Afganistan'ı kana bulayan saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İntihar saldırılarının sayısının son yıllarda iyice artığı Afganistan’dan bir saldırı haberi daha geldi. Bankanın önünde gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 3 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Afganistan&#039;ı kana bulayan saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan yine bir saldırı haberiyle sarsıldı. Ülkenin güneyinde bulunan Kandahar kentinde bir bankanın önünde sabah saatlerinde intihar saldırı gerçekleştirildi.

MAAŞLARINI ÇEKMEYE GELMİŞLERDİ...

Çok sayıda kişinin maaşlarını almak için beklediği sırada hedef alındı. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edilirken yetkililer tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen patlamada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı üslenen olmazken İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Mateen Qani, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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