Akılalmaz olay! Kapısına gelen kuryeyi ısırarak sakat bıraktı

20 Mart 2024 15:49 - Güncelleme : 20 Mart 2024 15:50

Küçük kardeş ablayı ortanca da kardeşini vurdu! ABD'de bir aile paramparça oldu

Küçük kardeş ablayı ortanca da kardeşini vurdu! ABD'de bir aile paramparça oldu

İngiltere'de 35 yaşındaki Jennifer Rocha, pizza teslim etmek için kapıya gelen kurye Stephen Jenkinson'a hayatının şokunu yaşattı. 35 yaşındaki kadın kuryenin sağ başparmağını ısırdı. 36 yaşındaki mağdur kurye Stephen Jenkinson'ın sağ başparmağı ameliyatla dikilmek zorunda kaldı.

Yanlış adrese 57 sterlin tutarındaki pizza siparişi teslim edilmesinden sonra ikili bir sipariş kodu üzerinde tartışmaya başladı. Jenkinson teslimatı yanlış adresten almaya gittiğinde tartışma çıktı ve kurye Jenkinson elini kaldırdığında Rocha başparmağını ısırdı.

Rocha'nın kasten ağır bedensel zarar verme suçundan Winchester Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanması yapıldı ancak "kasıtsız olarak ağır bedensel zarar verildiği" kararına varıldı.

11 SAATLİK OPERASYON GEÇİRDİ

Savcı Rebecca Austin, Jenkinson'un saldırı nedeniyle kalıcı olarak sakat kaldığını ve 11 saatlik bir operasyon geçirmek zorunda kaldığını söylerken, saldırının mağdur üzerindeki etkisinin ve sonucunun yıkıcı olduğunu belirtti.

Jenkinson, düğme iliklemek ve ayakkabı bağcığı bağlamak gibi temel becerileri yeniden öğrenmek zorunda kaldığını, aynı zamanda tesisatçılık yaptığını ve artık çalışamadığını söyledi.

"TÜNELİN SONUNDA IŞIĞI GÖREMİYORUM"

Jenkinson sözlerine şöyle devam etti: "Mali açıdan mahvoldum. İşsizim. Çok büyük miktarda borcum var ve tünelin sonunda ışığı göremiyorum. Yeni doğan kızımın annesiyle de ilişkim bozuldu."

Yargıç Timothy Mousley KC, Rocha'ya işlenen suçun "hapishaneye gönderilmesiyle sonuçlanacak ciddi bir suç" olduğunu söyledi. Rocha'nın cezasının ilerleyen bir tarihte kesinleşeceği belirtildi.