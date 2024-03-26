Akıllara durgunluk veren olay: Vücudundan canlı yılan balığı çıktı

26 Mart 2024 10:32 - Güncelleme : 26 Mart 2024 10:43

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Vietnam... 34 yaşındaki adam şiddetli karın ağrısıyla Quang Ninh Eyaletindeki Hai Ha Bölge Tıp Merkezine başvurdu. Doktorlar yaptıkları ultrason ve röntgen incelemesi hastanın içinde yılan balığı olduğunu gördü.

Şakına çeviren olayda, 30 santimlik yılanın canlı olması doktorları bile şaşırttı.

Doktorlar, yapılan tetkiklerin ardından balığın adamın vücuduna anüsünden girdiğini ve kolonundan yukarı doğru kaydığını açıkladı. Yılan balığı, bağırsak delinmesine, mide veya karın bölgesinde iltihaplanmaya neden olan bir durum olan peritonite neden oldu.

"NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM"

Cerrahi Müdürü Pham Manh Hung yerel basına "Bu nadir görülen bir durum. Rektal bölgede çok fazla dışkı sıvısı var ve kolayca bakterilerle enfekte olabiliyor, ancak güvenli bir şekilde yapıldığı için ameliyatta herhangi bir sorun yaşanmadı" diye konuştu.