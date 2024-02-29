AKINCI TİHA'lar savaşa hazır! Ermenistan'a gözdağı: Ordu tüm gücüyle sahada...
Azerbaycan, ordu envanterine yeni eklenen Bayraktar AKINCI TİHA'larla Ermenistan'a büyük bir gözdağı veren tatbikata imza attı. Yapılan açıklamada, insansız hava araçlarının savaşa hazır duruma getirildiği aktarıldı.
Azerbaycan, ordusunun envanterine kattığı AKINCI TİHA'larla gücüne güç kattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, daha önceden onaylanan yıllık plan kapsamında bugün büyük bir tatbikat gerçekleştirdi.
SAVAŞA HAZIR DURUMDALAR...
Bakanlığın yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarının (İHA) savaşa hazır duruma getirildiği aktarıldı. Tatbikatta, ordu envanterine yeni alınan Bayraktar AKINCI TİHA'larla hava keşif, temsili düşmana ait yüzey hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi ve diğer görevlerin icra edildiği belirtildi.
TÜM GÖREVLER YERİNE GETİRİLDİ
Savaş hazırlığının üst seviyede tutulması için; İHA personelinin kişisel becerilerinin daha da geliştirmesi amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, verilen tüm görevlerin yüksek profesyonellikle yerine getirildiğinin altı çizildi.
AKINCI TİHA'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
- Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
- Seyir – Maksimum Hız: 130 – 195 Knots
- Maksimum Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg
- Operasyonel – Maksimum İrtifa: 40,000 feet
- Havada Kalış: 24 saat
- Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 kg
- Kanat Açıklığı: 20 mt.
- Faydalı Yük – ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
- Yükseklik: 1 mt.
- Faydalı Yük – Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar
- İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor