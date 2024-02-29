AKINCI TİHA'lar savaşa hazır! Ermenistan'a gözdağı: Ordu tüm gücüyle sahada...

29 Şubat 2024 13:45 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 13:55

Azerbaycan, ordusunun envanterine kattığı AKINCI TİHA'larla gücüne güç kattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, daha önceden onaylanan yıllık plan kapsamında bugün büyük bir tatbikat gerçekleştirdi.

SAVAŞA HAZIR DURUMDALAR...

Bakanlığın yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarının (İHA) savaşa hazır duruma getirildiği aktarıldı. Tatbikatta, ordu envanterine yeni alınan Bayraktar AKINCI TİHA'larla hava keşif, temsili düşmana ait yüzey hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi ve diğer görevlerin icra edildiği belirtildi.

TÜM GÖREVLER YERİNE GETİRİLDİ

Savaş hazırlığının üst seviyede tutulması için; İHA personelinin kişisel becerilerinin daha da geliştirmesi amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, verilen tüm görevlerin yüksek profesyonellikle yerine getirildiğinin altı çizildi.

AKINCI TİHA'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ