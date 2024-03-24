Alerjisi yüzünden 10 yıldır banyo yapmaktan kaçınıyor! Hayatı mahvoldu

24 Mart 2024 10:14 - Güncelleme : 24 Mart 2024 10:29

Henüz 22 yaşındaki Loren Montefusco, su alerjisi nedeniyle çok zor bir hayata sahip. Su ile temas ettiğinde kaşınmaya başladığını ve bunun bir saate kadar sürebildiğini söyleyen Loren, kendi terinden bile etkilendiğini, duş almanın onun için bir felaket olduğunu anlattı.

''BANYO YAPAMIYORUM, YÜZEMİYORUM''

Cater Haber Ajansı'na yaşadıklarını anlatan Loren, şunları söyledi:

"Genç bir kadın olarak yön bulmak zordu. Kaşıntı cildimin yüzeyinin derinliklerindeymiş gibi geliyor. Duş alamıyor, yüzemiyorum. Özellikle suya maruz kaldıktan sonra döküntülerin ortaya çıkmasına neden olan bir kurdeşen çeşidi olan akuajenik ürtiker tanısı aldım. Bu rahatsızlığa sahip olan, tıp literatüründe yalnızca bilinen 37 vaka var. Terim bile alerjik reaksiyona neden oluyor ve hastanelik oluyorum."

ALERJİSİ ZAMANLA KÖTÜLEŞTİ

Su ile temasının ardından yoğun kaçıntılarının 1 saate kadar sürebildiğini söyleyen Loren, bu alerjisiyle ilk kez 12 yaşında tanıştığını anlattı. Fakat alerjisi ilk başladığında durum bu kadar kötü değildi, zamanla her şey daha da kötüleşti... Üstelik alerjisinin bir tedavisi de yok.

Alerjisi yüzünden 10 yıldır banyo yapmaktan kaçındığını söyleyen Loren, gerektiğinde çok hızlı duş alarak semptomları azaltmaya çalıştığını anlattı.

''ACI SADECE FİZİKSEL DEĞİL''

Kendi teri nedeniyle bile zor zamanlar yaşadığını ifade eden Loren, kuru şampuanı tercih ettiğini söyledi.

Genç kadın, "Kendimi bir bez ve suyla yıkamayı denedim ama alerjik reaksiyona neden oldu. Tek çözüm vücut mendilleri kullanmak oldu. Maalesef bu durumun neden olduğu acı sadece fiziksel değil. Duş almamaya çalışmanın iğrenç olduğunu düşünüyorum" dedi.