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10 Mart 2024 15:33 - Güncelleme : 10 Mart 2024 15:47

Alevler gökyüzünü sardı! Kilit doğal gaz hattında ikinci gizemli patlama

Rusya'da 10 ay içinde kilit bir doğal gaz hattında ikinci kez büyük ve gizemli bir patlama yaşandı. Devasa ateş topu gökyüzünü sardı. 

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri

Rusya'nın Sibirya şehrinin Hanti Mansi bölgesindeki bir ana besleme doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çıkan yangın devasa bir ateş yopu haline geldi. Alevler, birkaç kilometre uzaklıktan bile görülebildi. Patlamanın nedenine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. 

Alevler gökyüzünü sardı! Kilit doğal gaz hattında ikinci gizemli patlama - 1. Resim

Rus enerji tesislerine yönelik bir dizi sabotaj patlamanın Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olabileceğini akıllara getirdi. Fakat Kiev tarafından da bir açıklama gelmedi.

Alevler gökyüzünü sardı! Kilit doğal gaz hattında ikinci gizemli patlama - 2. Resim

PATLAMADA CAN KAYBI YAŞANMADI

Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Hatta acil bir gaz kesintisi yapıldı.

The Sun'ın haberine göre, Rusya bu boru hattı sayesinde Kuzey Sibirya'daki Yamal yarımadasından Avrupa'ya gaz sağlıyordu. 

Öte yandan aynı doğal gaz boru hattında, 2023 yılının mayıs ayında da benzer bir patlama meydana gelmiş, 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. 

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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