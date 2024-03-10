Alevler gökyüzünü sardı! Kilit doğal gaz hattında ikinci gizemli patlama

10 Mart 2024 15:33 - Güncelleme : 10 Mart 2024 15:47

Rusya'nın Sibirya şehrinin Hanti Mansi bölgesindeki bir ana besleme doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çıkan yangın devasa bir ateş yopu haline geldi. Alevler, birkaç kilometre uzaklıktan bile görülebildi. Patlamanın nedenine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Rus enerji tesislerine yönelik bir dizi sabotaj patlamanın Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olabileceğini akıllara getirdi. Fakat Kiev tarafından da bir açıklama gelmedi.

PATLAMADA CAN KAYBI YAŞANMADI

Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Hatta acil bir gaz kesintisi yapıldı.

The Sun'ın haberine göre, Rusya bu boru hattı sayesinde Kuzey Sibirya'daki Yamal yarımadasından Avrupa'ya gaz sağlıyordu.

Öte yandan aynı doğal gaz boru hattında, 2023 yılının mayıs ayında da benzer bir patlama meydana gelmiş, 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.