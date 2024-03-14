Alkışlar seri katil için! İsmini bile gizlemeden popüler yarışma programına katıldı

14 Mart 2024 09:42 - Güncelleme : 14 Mart 2024 10:16

Fransa'da seri katil François Verove'nin ülkenin popüler yarışma programı Tout le monde veut prendre sa place'a (Herkes yerini almak istiyor) katıldığı ortaya çıktı. 2019 yılında katıldığı yarışma programında ismini bile gizleme ihtiyacı duymayan seri katil ünlü sunucu Nagui Fam'ın sorularını rahatlıkla cevaplıyor hatta seyirciden de bol alkış alıyor.

Seri katilin yarışma programına katıldığını, Marianne isimli dergi ortaya çıkardı. Katil Verove'nin Fransa'nın güneyindeki La Grande-Motte isimli kasabada eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşadığı ve yerel halk tarafından sevilen bir birey olduğu da açıklandı.

EŞİNE İNTİHAR MEKTUBU BIRAKTI

Yarışmaya katılmasından 2 yıl sonra yakalanacağını anladığında, günlük kiralık bir evde aşırı dozda ilaç içerek hayatını sonlandıran Verove'nin bir intihar mektubu yazdığı ortaya çıktı. Eşine suçlarının sebebinin bir öfke olduğunu, ''beni bir suçlu yapan çılgın bir öfke taşıdığını" söyleyerek ifade etti. Verove'nin yazdığı mektupta, "Dayanamadığım zamanlar oldu ve masum birini yok etmek, lekelemek, öldürmek zorunda kaldım" ifadesi yer aldı.

Verove'nin eşi ise bir seri katil olduğunu hiçbir zaman düşünmediğini söyledi.

ONLARCA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, TECAVÜZ ETTİ

1986 yılında 11 yaşındaki Cecile Bloch'u öldüren Verove, o tarihten beri Fransız polisi tarafından aranıyordu. Verove, ise bu zamanlarda öldürmeye devam etti. 38 yaşındaki Gilles Politi ve 20 yaşındaki Alman değişim öğrencisi Irmgard Müller'i de öldürdü.

Verove'nin en az 2 diğer çocuğa tecavüz ettiği bilinirken, 1994 yılına kadar toplam 31 cinayet ve tecavüz olayına da karıştığı kayıtlarda yer alıyor. Polis tarafından "Akneli adam" olarak bilinen Verove'nin kurbanlarının yüzünde fark ettiği bir detayın bu olduğu belirtildi.

POLİS MEMURU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yarışma programında seri katilin kendisini bir polis memuru olarak tanıtması ve hiçbir kaygı duymaması da dikkat çekiyor. Katil Verove, programda, kanun ve düzen gücündeki çalışmalarından bahsediyor ve önce yaya olarak devriye gezdiğini, daha sonra da motosikletli polis tugayına katıldığını söylüyor.

Olimpiyatlar ve tüberküloz aşılarıyla ilgili iki genel kültür sorusu cevaplayan Verove bu soruları ise yanlış bilerek eleniyor.