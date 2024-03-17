Alman istihbaratı Rus saldırısı için tarih verdi! Hedef NATO

17 Mart 2024 12:50 - Güncelleme : 17 Mart 2024 12:50

Son günlerde seçim ile meşgul olan Rusya'da halkın sandıktan zaferle çıkmasını istediği ve kağıt üzerinde favori olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili kaygılandıran bir istihbarat raporu gün yüzüne çıktı.

Alman istihbaratının hazırladığı detaylı raporda Rusya'nın 2026 gibi aslında yakın bir tarihte NATO'ya savaş açabileceği belilrtildi. Olası bir savaşın 2026'da başlayabileceği aktarılırken Rusya'nın silah üretim sürecine odaklandığı ve bunun da savaşı tetikleyebileceği kaydedildi.

SICAK ÇATIŞMADAN KAÇINILMAK İSTENİYOR

Raporda, Rusya'nın iki yıl içerisinde Avrupa'ya yönelik bir saldırısının "artık göz ardı edilemeyeceği" sonucuna varıldı. NATO'nun da benzer bir endişe taşıdığı aktarılırken, Rusya ile sıcak çatışmaya girilmesinin ise istenmediğine vurgu yapıldı.

3 yıldır Ukrayna ile savaş içerisinde olan Rusya'da bu hafta seçim süreci Putin karşıtlığı sebebiyle birden çok krize neden olurken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da askeri operasyon göndermesi yapması Rusya cephesinde tansiyonu yükseltmişti.